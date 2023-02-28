В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Евпатории без питьевой воды остались почти 122 тысячи жителей

Дарина Криц
09:15 28.02.2023
По этой причине приостановлены занятия в школах и детсадах.
В Евпатории без питьевой воды остались почти 122 тысячи жителей
© Фото: Алексей Павлишак, РИА Новости
Читайте нас на:

Крымский город-курорт Евпатория остался без воды. Сообщается, что для жителей организован подвоз питьевой воды.

Происшествие случилось из-за аварии на водоводе в районе Прибрежного. Сообщение опубликовало Крымское информационное агентство со ссылкой на главу города Елену Демидову. Приводится информация, что к восстановительным работам привлечены пять единиц техники и 12 человек.

Она добавила, что без водоснабжения остались 683 жилых дома, в которых проживают 121 647 человек, а также 138 административных объектов, среди которых есть и социально значимые. Вода поступает в нижние этажи домов - до второго-третьего этажа. Теплоснабжение осуществляется в штатном режиме.

По причине отсутствия воды приостановлены занятия в школах и детсадах. Об этом рассказали в Управлении информационной политики Мининформа Крыма.

«На данный момент оперативным штабом принято решение приостановить занятия в школах и детских садах. В населенных пунктах в течение дня будут работать водовозки», - сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Говоря о Европейском союзе, ранее сообщалось мнение американской газеты Financial Times, что Европу могут ожидать отключения электричества в 2023 году. Авторы статьи считают, что это возможно в случае, если зима выдастся достаточно холодной. 

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
09:31 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры крупного пожара в ульяновском автосервисе
09:15 В стране и мире
В Евпатории без питьевой воды остались почти 122 тысячи жителей
08:10 В стране и мире
Песков рассказал, что отношения РФ и КНР имеют неисчерпаемый потенциал
06:27 В стране и мире
Посол Антонов призвал США изменить свою антироссийскую политику для возврата к функционированию ДСНВ
08:08 Армия
Видео
МО РФ: прибывший в Краматорск поезд с грузом химических веществ сопровождали иностранцы
Популярное
Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
Видео
Момент обрушения дома во время землетрясения в Турции попал на видео
Видео
Опубликованы кадры конфликта у танка Т-72 напротив посольства РФ в Берлине
«Известия»: Костомарову провели несколько процедур очистки крови
Видео
Момент стрельбы в омоновца в Петербурге попал на камеры
Видео
Заплаканных детей и выпавшие маски сняли на видео во время экстренной посадки самолета в Красноярске
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.