В Евпатории без питьевой воды остались почти 122 тысячи жителей

По этой причине приостановлены занятия в школах и детсадах.

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Крымский город-курорт Евпатория остался без воды. Сообщается, что для жителей организован подвоз питьевой воды.

Происшествие случилось из-за аварии на водоводе в районе Прибрежного. Сообщение опубликовало Крымское информационное агентство со ссылкой на главу города Елену Демидову. Приводится информация, что к восстановительным работам привлечены пять единиц техники и 12 человек.

Она добавила, что без водоснабжения остались 683 жилых дома, в которых проживают 121 647 человек, а также 138 административных объектов, среди которых есть и социально значимые. Вода поступает в нижние этажи домов - до второго-третьего этажа. Теплоснабжение осуществляется в штатном режиме.

По причине отсутствия воды приостановлены занятия в школах и детсадах. Об этом рассказали в Управлении информационной политики Мининформа Крыма.

«На данный момент оперативным штабом принято решение приостановить занятия в школах и детских садах. В населенных пунктах в течение дня будут работать водовозки», - сообщает РИА Новости со ссылкой на местные власти.

Говоря о Европейском союзе, ранее сообщалось мнение американской газеты Financial Times, что Европу могут ожидать отключения электричества в 2023 году. Авторы статьи считают, что это возможно в случае, если зима выдастся достаточно холодной.