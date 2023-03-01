Леонид Рошаль приступил к работе в режиме онлайн

Знаменитый детский врач в возрасте 89 лет успешно перенес операцию.

© Фото: АГН Москва, Global Look Press

Детский врач Леонид Рошаль уже переведен из реанимации в обычную палату. Напомним, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии был госпитализирован.

Он перенес операцию. Сам Рошаль сообщал, что чувствует себя хорошо: «лечат нормально, надеюсь на выздоровление».

В комментарии «Звезде» его помощник Наталья Золотовицкая рассказала, что 89-летний знаменитый врач уже приступил к работе в формате онлайн. Как много времени займет реабилитация ей не известно.

«Да: его перевели вчера из палаты реанимации в палату обычную. Состояние удовлетворительное. Он уже приступил к работе в онлайн-режиме», - сказала помощник.

Ранее Леониду Рошалю поставили сразу несколько диагнозов: болезнь Паркинсона, кисты в головном мозге и перелом шейки левого бедра.