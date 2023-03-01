В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Леонид Рошаль приступил к работе в режиме онлайн

Дарина Криц
11:05 01.03.2023
Знаменитый детский врач в возрасте 89 лет успешно перенес операцию.
Леонид Рошаль приступил к работе в режиме онлайн
© Фото: АГН Москва, Global Look Press
Читайте нас на:

Детский врач Леонид Рошаль уже переведен из реанимации в обычную палату. Напомним, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии был госпитализирован.

Он перенес операцию. Сам Рошаль сообщал, что чувствует себя хорошо: «лечат нормально, надеюсь на выздоровление».

В комментарии «Звезде» его помощник Наталья Золотовицкая рассказала, что 89-летний знаменитый врач уже приступил к работе в формате онлайн. Как много времени займет реабилитация ей не известно.

«Да: его перевели вчера из палаты реанимации в палату обычную. Состояние удовлетворительное. Он уже приступил к работе в онлайн-режиме», - сказала помощник.

Ранее Леониду Рошалю поставили сразу несколько диагнозов: болезнь Паркинсона, кисты в головном мозге и перелом шейки левого бедра.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:05 В стране и мире
Леонид Рошаль приступил к работе в режиме онлайн
10:21 В стране и мире
Роскомнадзор назвал мессенджеры, попадающие под запрет согласно закону об информации
09:42 В стране и мире
Патрушев выразил благодарность Венесуэле за поддержку России
09:19 В стране и мире
ГД РФ рассмотрит поправки в УК РФ и КоАП, наказывающие за дискредитацию ВС РФ
08:42 В стране и мире
Два землетрясения магнитудой 4,2 и 4,4 зафиксированы в Турции
Популярное
Против Болдуина подали новый иск, связанный с убийством оператора на съемках «Ржавчины»
Путин наградил Стивена Сигала орденом Дружбы
Видео
Момент обрушения дома во время землетрясения в Турции попал на видео
Видео
Опубликованы кадры конфликта у танка Т-72 напротив посольства РФ в Берлине
«Известия»: Костомарову провели несколько процедур очистки крови
Видео
Момент стрельбы в омоновца в Петербурге попал на камеры
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.