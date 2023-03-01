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Роскомнадзор назвал мессенджеры, попадающие под запрет согласно закону об информации

Марина Крижановская
10:21 01.03.2023
Всего в списке девять мессенджеров, среди которых популярные WhatsApp и Telegram.
Роскомнадзор назвал мессенджеры, попадающие под запрет согласно закону об информации
© Фото: Gerald Matzka, dpa, Globallookpress
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Названы мессенджеры, попадающие под действие принятого закона о защите информации. Об этом рассказали в Роскомнадзоре (РКН). Среди них популярные у россиян WhatsApp и Telegram. Нововведения закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» вступили в силу 1 марта.

«По состоянию на 1 марта 2023 года к таким сервисам могут быть отнесены: Discord, Microsoft Teams, Skype for Business, Snapchat, Telegram, Threema, Viber, WhatsApp и WeChat», - говорится в сообщении РКН.

Напомним, в конце декабря 2022 года Госдума РФ приняла закон об ограничении использования иностранных мессенджеров при оказании государственных услуг. В частности, их нельзя будет использовать для передачи платежных документов и информации с персональными данными граждан.

Также приводилось мнение эксперта, рассказавшего, как Telegram и WhatsApp шпионят за пользователями. Он призвал использовать функцию геолокации только в случае необходимости и позаботиться о защите гаджета.

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