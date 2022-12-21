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В России нельзя будет использовать иностранные мессенджеры при оказании госуслуг

Елизавета Потейчук
12:18 21.12.2022
Также инициатива запрещает использование иностранных мессенджеров для передачи информации с персональными данными граждан.
В России нельзя будет использовать иностранные мессенджеры при оказании госуслуг
© Фото: Rafael Henrique,Keystone Press Agency,Globallookpress
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Государственная Дума приняла закон, предполагающий запрет на использование иностранных мессенджеров при предоставлении государственных услуг или выполнении госзадания. Согласно документу, иностранные мессенджеры также нельзя будет использовать для передачи платежных документов и информации с персональными данными граждан.

Действующий закон «Об информации, информационных технологиях и о защите от информации» будет дополнен соответствующей нормой. Вместе с тем вводится запрет на использование иностранных мессенджеров для предоставления информации, содержащей сведения о переводах денежных средств, включая информацию о счетах россиян в банках.

«Запрещается подключение к информационным системам и (или) программам для электронных вычислительных машин, указанным в части 8 настоящей статьи, иных информационных систем, обеспечивающее возможность перевода денежных средств граждан РФ в рамках применяемых форм безналичных расчетов», - говорится в документе.

Немногим ранее Госдума приняла закон о запрете принудительного сбора биометрии в РФ.

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