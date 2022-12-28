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Эксперт рассказал, как Telegram и WhatsApp шпионят за пользователями

Ян Брацкий
08:04 28.12.2022
Специалист призвал использовать функцию геолокации только в случае необходимости и позаботиться о защите гаджета.
Эксперт рассказал, как Telegram и WhatsApp шпионят за пользователями
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Пользователи Telegram и WhatsApp могут стать жертвами слежки. Об этом предупредил киберспециалист Валерий Степанов. С его слов, злоумышленники написали скрипт, позволяющий определять местонахождение людей при помощи функции «Найти людей рядом».

«Энтузиасты с помощью данного функционала смогли написать полноценный скрипт, который способен с точностью отслеживать ваши перемещения», - рассказал он в беседе с агентством «Прайм».

По его словам, злоумышленники могут собирать значительные объемы данных, поэтому пользоваться режимом геолокации следует только при необходимости. Не лишним будет установить двухфакторную аутентификацию на устройство и ограничить круг лиц, имеющих возможность отправлять пользователям мессенджеров сообщения.

Накануне юрист Иван Соловьев назвал самые популярные способы телефонного и онлайн-мошенничества в уходящем году. По мнению специалиста, чаще других злоумышленники использовали ситуационное мошенничество и традиционные способы с внедрением высоких технологий.

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