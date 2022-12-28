Эксперт рассказал, как Telegram и WhatsApp шпионят за пользователями
Пользователи Telegram и WhatsApp могут стать жертвами слежки. Об этом предупредил киберспециалист Валерий Степанов. С его слов, злоумышленники написали скрипт, позволяющий определять местонахождение людей при помощи функции «Найти людей рядом».
«Энтузиасты с помощью данного функционала смогли написать полноценный скрипт, который способен с точностью отслеживать ваши перемещения», - рассказал он в беседе с агентством «Прайм».
По его словам, злоумышленники могут собирать значительные объемы данных, поэтому пользоваться режимом геолокации следует только при необходимости. Не лишним будет установить двухфакторную аутентификацию на устройство и ограничить круг лиц, имеющих возможность отправлять пользователям мессенджеров сообщения.
Накануне юрист Иван Соловьев назвал самые популярные способы телефонного и онлайн-мошенничества в уходящем году. По мнению специалиста, чаще других злоумышленники использовали ситуационное мошенничество и традиционные способы с внедрением высоких технологий.