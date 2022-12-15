Аксенов рассказал, что будет с квартирой Зеленского в Крыму

Президент Украины владеет квартирой в элитном жилом комплексе в Ливадии.

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Власти Крыма собираются национализировать квартиру президента Украины Владимира Зеленского в Ливадии. Об этом в интервью ТАСС заявил губернатор полуострова Сергей Аксенов.

«Из принципа именно у него заберем и кому-то подарим», - ответил он на вопрос, что будет с квартирой Зеленского.

Аксенов также рассказал, что ранее национализированные предприятия работают в штатном режиме, сокращения работников не планируется. По его словам, сейчас на ряде объектов проводится проверка.

«Сейчас делаем ревизию, анализируем, есть ли в открытом доступе высказывания по СВО, антироссийская позиция и так далее», - уточнил он.

Гражданам Украины, которые не проявляют враждебности, ничего не грозит, подчеркнул Аксенов.

Ранее крымские власти приняли решение национализировать имущество украинских олигархов на полуострове. В собственность Крыма передано более 130 объектов, относящихся к ООО «Руслайн Ко», АО «Бахчисарайский комбинат "Стройиндустрия"» и ОАО «Судостроительный завод "Залив"», сообщил глава Госсовета республики Владимир Константинов.