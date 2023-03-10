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Россия распространит в Совбезе ООН переписку с рядом стран по «Северному потоку»

Ян Брацкий
05:49 10.03.2023
Со слов зампостпреда России при ООН Дмитрия Полянского, Россию не допускают к расследованию теракта на «Северных потоках», несмотря на то, что Москва является пострадавшей стороной.
Россия распространит в Совбезе ООН переписку с рядом стран по «Северному потоку»
© Фото: The Swedish Coast Guard XinHua GlobalLookPress
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Россия в ближайшее время опубликует и распространит среди членов Совета Безопасности ООН переписку с властями Дании, Швеции и ФРГ относительно расследования диверсии на трубопроводах «Северный поток». Об этом заявил заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский. 

«Просто пишут некие письма о том, что "мы делаем то, что мы делаем, не лезьте не в свое дело". Чтобы быть транспарентными, мы опубликуем всю эту переписку очень скоро и распространим ее среди членов Совета безопасности», - сказал Полянский в интервью YouTube-каналу The Dive.

В минувший вторник журналисты New York Times предположили, что за терактом на экспортных трубопроводах «Северный поток» может стоять некая проукраинская группировка. В публикации говорится, что ее члены могли действовать без ведома официального Киева. Сразу после этого версия о неизвестных диверсантах стала обрастать подробностями и предположениями благодаря усилиям ряда крупных западных СМИ.

В Кремле новые данные о диверсии назвали скоординированным вбросом, организаторы которого рассчитывают таким образом отвлечь внимание и отвести подозрение от истинных виновников ЧП. Напомним, в конце сентября прошлого года на трубопроводах «Северный поток» был совершен теракт. По мнению журналиста из США Сеймура Херша, за этим стоят американские спецслужбы и их европейские сообщники.

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