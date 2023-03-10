Вучич заявил, что не может поклясться в отказе от санкций против Москвы

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Президент Сербии Александр Вучич заявил, что не может поклясться, что официальный Белград никогда не присоединится к антироссийским санкциям коллективного Запада. Сербский лидер подчеркнул, что его страна уже определилась со своей позицией по украинскому конфликту.

«Я не клянусь, что мы этого не сделаем, и не могу поклясться, потому что это было бы безответственно, но твердость нашей позиции такова, что до сих пор нам этого не пришлось делать», - заявил Вучич в интервью телеканалу Happy.

Ранее президент Вучич заявил, что Европа находится в состоянии войны. С его слов, коллективный Запад усиливает давление на Сербию в вопросе введения санкций, шантажируя перспективами вступления в ЕС, прекращением инвестиций и прочими ограничениями. На этом фоне Александр Вучич выразил готовность уйти в отставку.