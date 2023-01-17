Сербский президент заявил, что не хочет вводить санкции против России

Сербский лидер отметил, что государству удалось не вводить санкции против России уже почти год, хотя этого требуют в ЕС, куда Сербия стремится вступить.

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По словам лидера Сербии, Белград не планирует поддерживать антироссийские санкции Запада, сообщил президент государства Александр Вучич в эфире TV Happy.

Сербский лидер не хочет вводить санкции против России, не смотря на то, что от него регулярно ждут это решение в парламенте. Вучич отметил, что государство уже выдержало почти год без санкций.

«Все говорили, что Вучич после выборов введет санкции. Мы выдержали почти год. Я и далее не уверен, что мы введем санкции. Разве мы были счастливы, когда против нас вводили санкции, в том числе даже русские»,- заявил Александр Вучич.

В Сербии до сих пор живы воспоминания о международных санкциях и ущербе от них в 1990-е. В связи с чем, президент не уверен, что будет их вводить. В том числе Вучич не видит необходимости запрещать русскую культуру.

«Что мы должны — отменять Чайковского в театре и школах, Достоевского, а что будут учить дети, если не будут его читать? Мы что должны сносить памятники? » - добавил президент Сербии.

Вучич отметил, что Сербия считает Россию и Украину братскими государствами в отличие от Вашингтона, который, по словам сербского лидера, не на стороне Белграда.

«Они стараются вести себя рационально, серьезно, чтобы не тратить энергию и силы на кого-то другого, потому что они сосредоточили все свои силы против России»,— добавил Вучич.

Кроме того, президент Сербии сообщил, что страна приостанавливает армейские и полицейские учения с зарубежными партнерами.

Ранее Милорад Додик, президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины), заочно наградил Владимира Путина «Орденом Республики Сербской с цепью», являющимся высшей наградой. В республике поблагодарили президента РФ за особую патриотическую заботу и вклад в укрепление российско-сербского сотрудничества.