Спорт Спорт Спорт

Мамедов объяснил нежелание конкурентов допускать фехтовальщиков из РФ до турниров

Ян Брацкий
23:50 10.03.2023
По мнению президента Федерации фехтования России Ильгара Мамедова, некоторые будут до последнего выступать против возвращения россиян, так как наши спортсмены представляют самую серьезную конкуренцию на Олимпиаде.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
Читайте нас на:

Решение Международной федерации фехтования (FIE) допустить российских спортсменов до международных соревнований – первый шаг на большом пути. Об этом «Звезде» рассказал президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

«В конце марта будет еще заседание МОК. На нем тоже будут приниматься какие-то решения и рекомендации. Если все будет нормально, то с середины апреля мы сможем вернуться. Неизвестно только, как выезжать в те страны, где нас не ждут. Но говорят, что если соревнования будут проводиться в тех странах, где нам не рады, то их будут переносить в другие места», - рассказал Мамедов.

Заседание конгресса МФФ выдалось напряженным. Голоса разделились поровну. Представители Украины ожидаемо опротестовали итоги голосования за возвращение россиян.

«Украинская федерация фехтования подаст протест в МОК. Они подали два предложения по изменению повестки заседания. Первое: не принимать итоги голосования, а второе предложение - перенести голосование по вопросу нашего возвращения на непонятный срок. Большинство стран выступили против этих предложений», - подчеркнул президент ФФР.

По мнению Мамедова, дело не только в политике. Российских шпажистов и рапиристов просто боятся и не хотят видеть на помостах.

«Не нужны мы им, как конкуренты. Мы житья им не даем. Две последние Олимпиады выиграли. Они с удовольствием без нас подерутся. Они уже и медальки распределили между собой. Если мы вернемся, то придется делиться. Поэтому ряд стран нас не хочет видеть в соревнованиях», - подвел итог Ильгар Мамедов.

В конце февраля МОК рекомендовал спортивным федерациям продлить запрет на участие россиян и белорусов в международных соревнованиях по фехтованию. Причина - украинский кризис. В марте срок дисквалификации истек, а в апреле стартует квалификационный отбор на очередные Олимпийские игры.

Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:59 В стране и мире
В разведке США заявили, что только у России есть стратегические гиперзвуковые ракеты
20:17 В стране и мире
Bloomberg: Турция запретила транзит в Россию санкционных товаров с 1 марта
18:40 В стране и мире
Лукашенко подписал указ о призыве на службу 250 офицеров запаса
18:09 В стране и мире
Зеленский заявил, что украинцы не подрывали «Северные потоки»
18:27 В стране и мире
В Грузии заявили о прибывших на протесты украинских «бойцах» - сторонниках Саакашвили
Популярное
Видео
Драка двух учеников в школе на востоке Москвы закончилась реанимацией
Видео
В Нижнем Тагиле учитель ОБЖ ударил двух учеников и назвал их «чепушилами»
«СЭ»: Костомарову могут ампутировать еще одну часть руки
Видео
Мужчина столкнул подростка под поезд в московском метро
Видео
Пассажир показал видео из самолета Питер - Ижевск после начала пожара в двигателе
В подготовке теракта в Тирасполе подозревают завербованного СБУ уроженца ПМР
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.