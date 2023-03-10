Мамедов объяснил нежелание конкурентов допускать фехтовальщиков из РФ до турниров

По мнению президента Федерации фехтования России Ильгара Мамедова, некоторые будут до последнего выступать против возвращения россиян, так как наши спортсмены представляют самую серьезную конкуренцию на Олимпиаде.

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Решение Международной федерации фехтования (FIE) допустить российских спортсменов до международных соревнований – первый шаг на большом пути. Об этом «Звезде» рассказал президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов.

«В конце марта будет еще заседание МОК. На нем тоже будут приниматься какие-то решения и рекомендации. Если все будет нормально, то с середины апреля мы сможем вернуться. Неизвестно только, как выезжать в те страны, где нас не ждут. Но говорят, что если соревнования будут проводиться в тех странах, где нам не рады, то их будут переносить в другие места», - рассказал Мамедов.

Заседание конгресса МФФ выдалось напряженным. Голоса разделились поровну. Представители Украины ожидаемо опротестовали итоги голосования за возвращение россиян.

«Украинская федерация фехтования подаст протест в МОК. Они подали два предложения по изменению повестки заседания. Первое: не принимать итоги голосования, а второе предложение - перенести голосование по вопросу нашего возвращения на непонятный срок. Большинство стран выступили против этих предложений», - подчеркнул президент ФФР.

По мнению Мамедова, дело не только в политике. Российских шпажистов и рапиристов просто боятся и не хотят видеть на помостах.

«Не нужны мы им, как конкуренты. Мы житья им не даем. Две последние Олимпиады выиграли. Они с удовольствием без нас подерутся. Они уже и медальки распределили между собой. Если мы вернемся, то придется делиться. Поэтому ряд стран нас не хочет видеть в соревнованиях», - подвел итог Ильгар Мамедов.

В конце февраля МОК рекомендовал спортивным федерациям продлить запрет на участие россиян и белорусов в международных соревнованиях по фехтованию. Причина - украинский кризис. В марте срок дисквалификации истек, а в апреле стартует квалификационный отбор на очередные Олимпийские игры.