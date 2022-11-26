FIE продлила отстранение российских фехтовальщиков до марта 2023 года

Международная федерация фехтования отложила на четыре месяца рассмотрение вопроса о возвращении российских спортсменов на турниры.

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Международная федерация фехтования пролонгировала отстранение россиян до марта 2023 года. Руководитель Федерации фехтования России Ильгар Мамедов сообщил РИА Новости о решении FIE .

«Сегодня конгресс FIE принял решение перенести вопрос по допуску российских и белорусских фехтовальщиков на внеочередной конгресс организации. Он состоится в марте следующего года», - отметил глава федерации.

По информации Мамедова, квалификационный отбор на Олимпийские игры стартует в апреле 2023 года, через месяц после рассмотрения вопроса о возможности участия российских спортсменов в Играх.

Напомним, что Международный олимпийский комитет рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских атлетов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Международная федерация фехтования прислушалась к этой рекомендации.