Россияне досрочно обеспечили себе первое место в медальном зачете по фехтованию на ОИ

Российская сборная по фехтованию досрочно обеспечила себе первое место в медальном зачете Олимпийских игр в Токио. Сегодня россиянки Софья Великая, София Позднякова и Ольга Никитина и Светлана Шевелева (запасная) сотворили маленькое чудо и обыграли в финале француженок.

Таким образом, на счету наших атлетов три золотых, три серебряных и одна бронзовая медали.

В соревнованиях по фехтованию осталось разыграть один комплект наград - в командном первенстве рапиристов. Триумфатор в этом виде олимпийской программы станет известен завтра.