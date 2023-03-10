Эксперт Хидирбегишвили: украинские формирования готовы высадиться в Грузии

Они могут попытаться установить прозападную власть и освободить Саакашвили.

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Украинские формирования готовы высадиться в Грузии, чтобы установить прозападную власть и освободить бывшего президента Михаила Саакашвили. Об этом заявил главный редактор агентства «ГРУЗИНФОРМ» Арно Хидирбегишвили в беседе со «Звездой».

«Новая власть, яро антироссийская, холодная публика, опираясь на определенные военные формирования, нам не раз открыто заявляла, что "Грузинский легион" и определенные украинские формирования готовы высадиться в Грузии, чтобы установить прозападную, проукраинскую власть и освободить Саакашвили», - говорит Хидирбегишвили.

По его словам, в Грузии практически осуществилась цветная революция. Эксперт считает, что начался «бархатный» переход от прошлой власти к будущей.

«Этой акцией коллективный Запад, англосаксы наказали нынешнюю власть Грузии за нежелание открывать второй фронт, то есть, оказывать хоть какую военную помощь Украине. Речь шла хотя бы о поставке купленных Грузией у США "Джавелинов" и, что гораздо более требовалось от правительства Грузии, это полномасштабное присоединение к антироссийским экономическим санкциям», - подчеркнул Хидирбегишвили.

Напомним, ранее в разговоре со «Звездой» экс-министр государственной безопасности Грузии Игорь Гиоргадзе заявил, что США предложили Тбилиси открыть второй фронт против России в Абхазии и Южной Осетии. Но власти страны отказались. И теперь через уличные протесты американцы «воспитывают» грузинское правительство.