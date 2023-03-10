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Лукашенко подписал указ о призыве на службу 250 офицеров запаса

Тимур Шерзад
18:40 10.03.2023
Из этого числа в вооруженные силы поступят 230 человек. Еще 20 запасников пополнят ряды пограничной службы.
Лукашенко подписал указ о призыве на службу 250 офицеров запаса
© Фото: Gavriil Grigorov, Kremlin Pool, GlobalLookPress
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ, согласно которому из запаса на военную службу вернутся 250 офицеров. 

Вооруженные силы Белоруссии увеличатся таким образом на 230 офицеров. Еще 20 призванных из запаса усилят пограничную службу. 

Ранее Лукашенко заявил, что Москва и Минск расставили точки над i по многим вопросам

Также сообщалось, что Белоруссия испытала собственный боеприпас для зенитного ракетного комплекса «Бук».

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