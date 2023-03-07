В стране и мире Белоруссия испытала собственную ракету для комплекса «Бук» Сергей Лебедев По словам президента Александра Лукашенко, ракета сделала все, что было необходимо. © Видео: vpkgovby, Telegram © Фото: vpkgovby, Telegram Читайте нас на: Белоруссия провела успешное испытание собственной ракеты для зенитного ракетного комплекса «Бук-МБ2». Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко. «Позавчера испытали ракету "Бук" к нашему противовоздушному комплексу. Полетела куда надо и сделала все что надо», - передает БелТА слова главы государства. Ракета 9М318 поразила воздушные цели, которыми выступали беспилотники с турбореактивным двигателем. Об этом заявили в Государственном военно-промышленном комитете Белоруссии. «Применение ЗУР 9М318 позволяет существенно расширить зону поражения ЗРК "Бук-МБ2" до 70 км и парк поражаемых воздушных целей от летательных аппаратов типа "Стелс" с малой эффективной отражающей поверхностью до тактических баллистических ракет», - добавили в Госкомвоенпроме. Напомним, в конце прошлого года белорусский президент Александр Лукашенко информировал, что на боевое дежурство в стране были поставлены система ПВО С-400 и ракетный комплекс «Искандер», которые передала Москва. Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин сообщил, что переданное Белоруссии оружие повысит эффективность совместной противовоздушной обороны. Экспертное мнение и аналитика