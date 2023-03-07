Белоруссия испытала собственную ракету для комплекса «Бук»
Белоруссия провела успешное испытание собственной ракеты для зенитного ракетного комплекса «Бук-МБ2». Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко.
«Позавчера испытали ракету "Бук" к нашему противовоздушному комплексу. Полетела куда надо и сделала все что надо», - передает БелТА слова главы государства.
Ракета 9М318 поразила воздушные цели, которыми выступали беспилотники с турбореактивным двигателем. Об этом заявили в Государственном военно-промышленном комитете Белоруссии.
«Применение ЗУР 9М318 позволяет существенно расширить зону поражения ЗРК "Бук-МБ2" до 70 км и парк поражаемых воздушных целей от летательных аппаратов типа "Стелс" с малой эффективной отражающей поверхностью до тактических баллистических ракет», - добавили в Госкомвоенпроме.
Напомним, в конце прошлого года белорусский президент Александр Лукашенко информировал, что на боевое дежурство в стране были поставлены система ПВО С-400 и ракетный комплекс «Искандер», которые передала Москва.
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин сообщил, что переданное Белоруссии оружие повысит эффективность совместной противовоздушной обороны.