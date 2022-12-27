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Лукашенко заявил, что Москва и Минск расставили точки над i по многим вопросам

Ян Брацкий
13:31 27.12.2022
Александр Лукашенко поблагодарил Владимира Путина за окончательно согласованные вопросы, предложив правительствам двух стран доработать их.
© Видео: Пресс-служба президента РФ © Фото: Пресс-служба президента РФ
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе встречи с российским лидером Владимиром Путиным заявил о расставленных точках над i по множеству вопросов.

«Должен сказать, что вчера с вами за этим чаепитием и поздно вечером, возвращаясь домой, обсудили очень многие вопросы. Порой у некоторых государств на это уходят годы, а мы с вами завершили, точки расставили над i, продолжая минский диалог, поскольку он был в основном по экономике», - сказал Лукашенко.

Глава Белоруссии поблагодарил Путина за окончательно согласованные вопросы. С его слов, детали должны доработать правительства двух стран.

«Я знаю, что вам докладывал руководитель правительства, Михаил Владимирович Мишустин мне подробно рассказал о контактах. Ну и уже нам есть о чем поговорить. Поэтому я очень рад, что вот так вот на полях нашей встречи неформальной можно вдвоем еще раз встретиться и пообсуждать то, что представляет взаимный интерес», - ответил Владимир Путин.

По инициативе главы Российского государства в Санкт-Петербурге 26-27 декабря проходит неформальный саммит глав СНГ. В день его открытия президент России Владимир Путин назвал русский язык мощной объединяющей силой для стран Содружества Независимых Государств. Российский лидер обратил внимание на то, что сотрудничество стран - участниц СНГ касается в том числе такой важной области, как сохранение единого культурного пространства.

В ходе своего выступления президент РФ также отметил, что между государствами - членами Содружества могут возникать разногласия, однако в СНГ всегда готовы работать над их разрешением.

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