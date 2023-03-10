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Зеленский заявил, что украинцы не подрывали «Северные потоки»

Сергей Лебедев
18:09 10.03.2023
Глава киевского режима прокомментировал данные из публикации газеты New York Times.
Зеленский заявил, что украинцы не подрывали «Северные потоки»
© Фото: CNP, AdMedia, GlobalLookPress
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Украинцы не причастны к теракту на «Северных потоках». Это заявил глава киевского режима Владимир Зеленский, комментируя данные о некой «проукраинской группировке». Он считает, что необходимо выяснить, кому нужны подобные публикации.

«Что касается "Северного потока", мы не имеем к этому никакого отношения. Украинцы точно этого не делали», - сказал Зеленский.

Напомним, недавно газета New York Times сообщила, что за терактом на газопроводах может стоять «проукраинская группировка». В России эти данные считают скоординированным вбросом.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уверен, что авторы теракта хотят отвлечь внимание. При этом данные NYT не подтвердили даже в администрации президента США.

Между тем журналист Сеймур Херш в своем расследовании утверждает, что бомбу под «Северные потоки» заложили американские специалисты, а активировали ее норвежцы.

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