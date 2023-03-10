Представитель ВВС Украины опроверг информацию о получении Киевом ЗРК Patriot

Ранее газета Financial Times сообщала, что Украина, предположительно, получила один из двух зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, обещанных США и Германией.

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Представитель ВВС Украины Юрий Игнат опроверг в пятницу информацию о получении Киевом ЗРК Patriot.

Ранее газета Financial Times сообщила, что Украина получила одну из двух систем Patriot, обещанных США, но она пока не развернута.

«Нет их пока что. Не видел», - заявил Игнат в эфире телемарафона, комментируя публикацию издания.

Он заявил, что, если Киев получит ЗРК Patriot, информация об этом появится в СМИ. Представитель ВВС Украины также усомнился в возможности системы сбивать гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Игнат отметил, что этого еще никто не делал.

«Если Украине доверят такую миссию, будем пробовать сбивать “Кинжалы”», - добавил он.

На днях министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что ЗРК Patriot прибыли на Украину. Позже польское оборонное ведомство сообщило, что системы еще не доставили.

«Кинжал» - российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Гиперзвуковые ракеты комплекса способны поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли. Могут преодолевать самые совершенные системы ПВО. Носитель - сверхзвуковой всепогодный истребитель дальнего радиуса действия МиГ-31. Украинская сторона говорит, что у них нет средств поражения таких ракет, как «Кинжал».

Зенитно-ракетный комплекс ПВО и ПРО Patriot оснащен управляемыми

ракетами «поверхность-воздух». Используется в первую очередь для перехвата и уничтожения баллистических ракет малого радиуса действия, а также авиационных и крылатых ракет.

Обычно батарея Patriot включает в себя радар, который обнаруживает и отслеживает цели, компьютеры, командный пункт, электроэнергетическое оборудование и до восьми пусковых установок, каждая из которых содержит четыре ракеты.

О планах по поставке Украине систем ПВО Patriot заявляли США, Германия, Нидерланды. Франция и Италия поставят системы ПВО SAMP/T.