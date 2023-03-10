Представитель ВВС Украины опроверг информацию о получении Киевом ЗРК Patriot
Представитель ВВС Украины Юрий Игнат опроверг в пятницу информацию о получении Киевом ЗРК Patriot.
Ранее газета Financial Times сообщила, что Украина получила одну из двух систем Patriot, обещанных США, но она пока не развернута.
«Нет их пока что. Не видел», - заявил Игнат в эфире телемарафона, комментируя публикацию издания.
Он заявил, что, если Киев получит ЗРК Patriot, информация об этом появится в СМИ. Представитель ВВС Украины также усомнился в возможности системы сбивать гиперзвуковые ракеты «Кинжал». Игнат отметил, что этого еще никто не делал.
«Если Украине доверят такую миссию, будем пробовать сбивать “Кинжалы”», - добавил он.
На днях министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что ЗРК Patriot прибыли на Украину. Позже польское оборонное ведомство сообщило, что системы еще не доставили.
«Кинжал» - российский гиперзвуковой авиационный ракетный комплекс. Гиперзвуковые ракеты комплекса способны поражать как стационарные объекты, так и надводные корабли. Могут преодолевать самые совершенные системы ПВО. Носитель - сверхзвуковой всепогодный истребитель дальнего радиуса действия МиГ-31. Украинская сторона говорит, что у них нет средств поражения таких ракет, как «Кинжал».
Зенитно-ракетный комплекс ПВО и ПРО Patriot оснащен управляемыми
ракетами «поверхность-воздух». Используется в первую очередь для перехвата и уничтожения баллистических ракет малого радиуса действия, а также авиационных и крылатых ракет.
Обычно батарея Patriot включает в себя радар, который обнаруживает и отслеживает цели, компьютеры, командный пункт, электроэнергетическое оборудование и до восьми пусковых установок, каждая из которых содержит четыре ракеты.
О планах по поставке Украине систем ПВО Patriot заявляли США, Германия, Нидерланды. Франция и Италия поставят системы ПВО SAMP/T.