FT: Украина могла получить один из обещанных ЗРК Patriot

Поставки американских ЗРК были обещаны Украине в декабре.

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Украина, предположительно, получила один из двух комплексов ПВО Patriot. Об этом сообщает газета Financial Times.

Газета пишет, что система пока не введена в эксплуатацию и ожидается поставка еще нескольких пусковых установок из Нидерландов.

Ранее о прибытии на Украину первых Patriot сообщил министр обороны Польши Мариус Блащак, однако позже Минобороны страны заявило, что его слова неверно истолковали.

В декабре 2022 года стало известно о планах США поставить на Украину ПВО Patriot. В Кремле отмечали, что ЗРК станут законной целью. Российский президент Владимир Путин говорил, что российские войска «пощелкают» американское вооружение.