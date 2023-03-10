Ни один факт о биоисследованиях США, озвученный МО РФ, так и не был опровергнут

Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заметил, что со стороны Вашингтона в попытках оправдаться только звучат утверждения, что работы проводятся в национальных интересах США и направлены на обеспечение глобальной биологической безопасности.

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Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что ни один факт о военно-биологических исследованиях Соединенных Штатов, озвученный Минобороны России, так и не был опровергнут.

«Ни один из фактов, озвученных Министерством обороны России и касающихся проведения Соединенными Штатами исследований двойного назначения, не был поставлен под сомнение или опровергнут», - сообщил Кириллов в ходе брифинга.

При этом, как подчеркнул Игорь Кириллов, Вашингтон пытается оправдаться, и в этих попытках звучит только то, что все работы проводятся в национальных интересах США и направлены на то, чтобы обеспечить глобальную биологическую безопасность.

В ходе брифинга, посвященного военно-биологической деятельности США, начальник войск РХБЗ обвинил официальный Киев в сотрудничестве с Вашингтоном по передаче опасных патогенов. Как утверждает Кириллов, это может делаться ради провокаций, чтобы в дальнейшем обвинить российскую сторону. Также в Минобороны назвали имена украинцев, которые задействованы в реализации американских военно-биологических программ.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.