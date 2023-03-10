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МО РФ озвучило имена украинцев, задействованных в военно-биологической программе США

15:28 10.03.2023
Начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов заявил, что Киев продолжает сотрудничество с Соединенными Штатами по опасным патогенам.
© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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В Министерстве обороны Российской Федерации назвали имена украинцев, которые задействованы в реализации американских военно-биологических программ. Список представителей государственных институтов и частных компаний перечислил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

По словам генерал-лейтенанта, в военно-биологической программе участвует один из организаторов взаимодействия Минобороны Украины с управлением по снижению угрозы Минобороны США (ДИТРА) Сергей Могун. Он курировал исследования хантавирусов. Ранее этот пост занимал Сергей Литовка, руководивший испытаниями на украинских боевиках в рамках изучения вируса Конго-крымской лихорадки.

Также в списке оказался руководитель Центра общественного здоровья Владимир Курпита. Он контролировал взаимодействие специалистов с ДИТРА, а также организовывал отбор биологических проб от украинских граждан и передачу их за рубеж.

В реализации американских военно-биологических программ участвовала и Ирина Демчишина. Заведующая референс-лабораторией Центра общественного здоровья Минздрава Украины была посредником при взаимодействии с подрядными организациями Пентагона, а также контролировала выполнение проектов ДИТРА серий «Ю-Пи» и «Тэп».

Игорь Кириллов отметил, что МО РФ знает о более 100 участниках биологических программ двойного назначения. Сейчас СК РФ проверяет более 10 граждан США и ряд должностных лиц Минобороны Украины на причастность к ним.

Ранее Минобороны России уже публиковало список ключевых фигурантов украинской военно-биологической программы. Среди них - бывший директор DTRA Кеннет Майерс, исполнительный вице-президент подконтрольного ЦРУ венчурного фонда In-Q-Tel Тара О’Тул, экс-глава Центра по контролю и профилактике заболеваний в США Томас Фриден, бывший директор Национальных институтов здравоохранения Френсис Коллинс, занимавший должность исполнительного директора Мемориального института Battelle Джеффри Водсворт, главный научный сотрудник и президент отдела международных исследований, разработок и медицины компании Pfizer и многие другие.

Материал подготовили Сергей Лебедев и Николай Баранов.

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