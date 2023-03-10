МО РФ: Киев продолжает сотрудничество с Вашингтоном по опасным патогенам

Это может делаться ради провокаций с последующим возложением ответственности на Россию.

© Видео: Минобороны России © Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»

Официальный Киев сотрудничает с Вашингтоном по передаче опасных патогенов. Об этом заявил на брифинге в пятницу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

«Под предлогом снижения рисков распространения инфекционных заболеваний киевский режим продолжает взаимодействие с Пентагоном в военно-биологической сфере, включая передачу патогенных биоматериалов», - сказал он.

Как утверждает Кириллов, в январе текущего года украинские власти утвердили новые требования, которые касаются учета, хранения, транспортировки и уничтожения микроорганизмов, токсинов и ядов.

В документе делается акцент на транспортировке при помощи воздушных судов веществ с классом опасности «А». Эти биологические агенты служат причиной возникновения инвалидизации, а также приводят к смерти. В сопроводительных документах получателями и отправителями биоматериалов указаны американские лаборатории и компании, добавил начальник войск РХБЗ.

Также в Минобороны назвали имена украинцев, задействованных в американской военно-биологической программе Соединенных Штатов.

Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.