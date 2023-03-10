МО РФ: Киев продолжает сотрудничество с Вашингтоном по опасным патогенам
Официальный Киев сотрудничает с Вашингтоном по передаче опасных патогенов. Об этом заявил на брифинге в пятницу начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.
«Под предлогом снижения рисков распространения инфекционных заболеваний киевский режим продолжает взаимодействие с Пентагоном в военно-биологической сфере, включая передачу патогенных биоматериалов», - сказал он.
Как утверждает Кириллов, в январе текущего года украинские власти утвердили новые требования, которые касаются учета, хранения, транспортировки и уничтожения микроорганизмов, токсинов и ядов.
В документе делается акцент на транспортировке при помощи воздушных судов веществ с классом опасности «А». Эти биологические агенты служат причиной возникновения инвалидизации, а также приводят к смерти. В сопроводительных документах получателями и отправителями биоматериалов указаны американские лаборатории и компании, добавил начальник войск РХБЗ.
Также в Минобороны назвали имена украинцев, задействованных в американской военно-биологической программе Соединенных Штатов.
Материал подготовили Андрей Аркадьев и Николай Баранов.