Эксперт Литвиненко: Англия и Франция хотят «подприжать» РФ, обсуждая создание ракет

Профессор кафедры ракетных войск Виктор Литвиненко заявил, что если бы вопрос стоял о немедленном боевом применении ракет, то американцы просто бы поставили в Европу свои.

© Фото: ТРК «Звезда»

В Париже идет встреча президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Британии Риши Сунака. Стороны обсуждают в том числе создание ракет для «защиты союзников по НАТО от России».

Военный эксперт, полковник, профессор кафедры ракетных войск и артиллерии Военного учебно-научного центра Сухопутных войск Виктор Литвиненко рассказал «Звезде», что стоит за декларацией этих намерений.

«Если бы встал вопрос о конкретном применении ракет, то американцы давно бы уже дали HIMARS. Там же пакетное заряжание, может идти обычный реактивный снаряд, а может быть ракета ATACMS. А там дальность увеличена, уже до 200-300 километров», - заметил эксперт.

Литвиненко подытожил, что англо-французская история с ракетами - это дипломатические шаги с целью «подприжать еще немножко» Россию.

Ранее «Звезда» показала, как артиллеристы ЦВО устроили «огненный шторм» для боевиков в зоне спецоперации.