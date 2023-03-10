Эксперт Литвиненко: Англия и Франция хотят «подприжать» РФ, обсуждая создание ракет
В Париже идет встреча президента Франции Эммануэля Макрона и премьер-министра Британии Риши Сунака. Стороны обсуждают в том числе создание ракет для «защиты союзников по НАТО от России».
Военный эксперт, полковник, профессор кафедры ракетных войск и артиллерии Военного учебно-научного центра Сухопутных войск Виктор Литвиненко рассказал «Звезде», что стоит за декларацией этих намерений.
«Если бы встал вопрос о конкретном применении ракет, то американцы давно бы уже дали HIMARS. Там же пакетное заряжание, может идти обычный реактивный снаряд, а может быть ракета ATACMS. А там дальность увеличена, уже до 200-300 километров», - заметил эксперт.
Литвиненко подытожил, что англо-французская история с ракетами - это дипломатические шаги с целью «подприжать еще немножко» Россию.
Ранее «Звезда» показала, как артиллеристы ЦВО устроили «огненный шторм» для боевиков в зоне спецоперации.