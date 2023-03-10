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Артиллеристы ЦВО устроили «огненный шторм» для боевиков в зоне спецоперации

05:00 10.03.2023
Огнем из реактивных систем залпового огня «Град» артиллеристы поддерживают наступление подразделений мотострелков.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) успешно поразили живую силу украинских националистов и взводно-опорный пункт боевиков в зоне спецоперации. Кадры боевого применения реактивных систем залпового огня «Град» опубликовало Минобороны России.

Совершив скоростной марш на стартовые позиции из района боевого дежурства, артиллеристы ЦВО развернули и навели установки РСЗО.

«Задачи на нас возлагают по массовому поражению противника. Это скопление живой силы и техники. Работаем, мягко говоря, по масштабным целям. У нас одна БМ поражает площадь до 200 квадратных метров. Сегодня работали по двум целям: взводно-опорный пункт и живая сила противника. Все поразили и уничтожили», - рассказал командир реактивной батареи с позывным «Ока».

Завершив огневое поражение целей, расчеты сменили позицию, уходя из-под возможного ответного огня противника. После артиллерийской подготовки вперед выдвигаются мотострелковые подразделения и проводят зачистку рубежей боевиков киевского режима.

Ранее морпехи Тихоокеанского флота прикрыли плотным огнем наступление наших войск на Южно-Донецком направлении. Артиллеристы работают настолько интенсивно, что зачастую приходится дежурить сутками. Машины заправляют, заряжают и выдвигаются на новое задание.

Материал подготовили Ян Брацкий и Николай Баранов.

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