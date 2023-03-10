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В Париже началась встреча Макрона и Сунака

Анна Касаткина
13:30 10.03.2023
Британский премьер обсудит с французским президентом помощь Украине и другие вопросы.
В Париже началась встреча Макрона и Сунака
© Фото: ТРК «Звезда»
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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак прибыл в Елисейский дворец для встречи с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Перед началом встречи лидеры сделали совместную фотографию.

Двусторонний саммит Франции и Великобритании проходит впервые за последние пять лет. Сунак и Макрон планируют обсудить новые поставки вооружения на Украину  программу подготовки ее военнослужащих.

Согласно распространенному канцелярией британского премьера сообщению, лидеры также затронут вопросы усиления НАТО на фоне «угрозы европейской и глобальной безопасности» со стороны России, договорятся о повышении оперативной совместимости вооруженных сил дух стран, обсудят укрепление промышленного сотрудничества.

Ранее Макрон обсудил военную помощь Украине, а также совместные усилия по решению проблем, «брошенных Китайской Народной Республикой международному порядку», с президентом США Джо Байденом.

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