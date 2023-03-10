Гознак опроверг возобновление выдачи биометрических паспортов в обычном режиме

Предприятие изготовляет паспорта на 10 лет только по ранее выданным заявкам.

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Гознак изготовляет биометрические загранпаспорта с 10-летним сроком службы по полученным ранее заявкам, говорить о производстве таких паспортов в обычном режиме пока преждевременно. Об этом сообщает пресс-служба предприятия.

«Говорить о ритмичности поставок комплектующих и, соответственно, производстве таких (биометрических. - Прим. ред.) паспортов в обычном режиме пока преждевременно», - говорится в сообщении.

В Гознаке отметили, что МВД России уведомит о возобновлении приема заявок на выдачу паспортов с 10-летним сроком службы дополнительно.

В начале февраля в России приостановили выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации. В Минпромторге объяснили, что это связано с необходимостью донастройки процессов на заводе по производству чипов для паспортов.