Замглавы МИД РФ Рябков заявил, что контакты с США по ДСНВ продолжатся

Москва не отказывается от диалога и открыта к нему, подчеркнул дипломат.

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Россия по мере надобности будет продолжать контакты с Соединенными Штатами по поводу ДСНВ. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

«По мере необходимости контакты с американцами будут продолжаться. Мы не можем сказать, что имеем какие-то большие результаты. Но от диалога Москва не отказывается и мы открыты к нему», - сказал дипломат в беседе с RT Arabic.

Напомним, 21 февраля в ходе оглашения послания Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин заявил, что Российская Федерация приостанавливает свое участие в Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, но не выходит из него.

Первого марта Рябков сообщил, что США была передана нота о приостановке участия России в договоре, позже пресс-секретарь Госдепартамента США Нед Прайс подтвердил получение документа.