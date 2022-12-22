«Мы пощелкаем и Patriot»: Путин заявил, что «противоядие» американскому ЗРК найдется

По словам Путина, поставки ЗРК Patriot на Украину - это затягивание конфликта.

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Поставки зенитно-ракетных комплексов Patriot на Украину - это затягивание конфликта. С таким заявлением выступил президент РФ Владимир Путин на пресс-подходе к представителям СМИ после заседания Государственного совета.

«Те, кто нам противостоят, исходят из того, что это якобы оборонительное оружие. Ну ладно, мы просто будем иметь это в виду. И противоядие всегда найдется. Так что те, кто это делает, делают зря. Это просто затягивание конфликта, вот и все», - сказал Путин.

Президент России Владимир Путин, говоря о поставках американского вооружения Киеву, отметил, что РФ сможет «пощелкать и Patriot».

«Сейчас говорят, Patriot могут туда поставить. Ну хорошо, пусть ставят, мы пощелкаем и Patriot», - сказал Путин на пресс-конференции.

Ранее США объявили о выделении нового масштабного пакета военной помощи Украине на сумму 1,85 миллиарда долларов, он включает одну батарею ЗРК Patriot, которые запрашивал Киев. Президент США подчеркнул, что поставка Украине такого вида вооружения не влечет за собой обострение конфликта.

До этого глава Российского государства на расширенной коллегии Минобороны РФ выразил уверенность, что все поставленные Вооруженным силам России цели будут достигнуты.