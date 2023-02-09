Очевидцы сняли пламя после взрыва дома в Новосибирске

Очевидцы опубликовали кадры с места ЧП в Новосибирске. По данным МЧС, в результате взрыва газа обрушился подъезд пятиэтажки.

© Видео: Vladimir Butakov, VK, Svetlana Sarina, VK © Фото: chp54, VK

Очевидцы публикуют кадры последствий взрыва газа в жилом пятиэтажном доме в Новосибирске. На выложенных в сеть роликах видно мощный пожар и клубы густого дыма, нависшие над пострадавшим зданием.

Согласно сообщению губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, в настоящий момент спасатели разбирают обломки взорвавшегося дома. На место происшествия оперативно прибыли тринадцать машин скорой помощи.

«На месте происшествия работают 197 человек и 61 единица техники», - написал он в Telegram.

Площадь пожара, по предварительным данным, составляет 300 квадратных метров, заявили в МЧС.

Ранее Травников рассказал, что взорвавшийся дом расположен на Линейной улице в Заельцовском районе города. В настоящий момент из опубликованных им данных известно об одном погибшем и четырех пострадавших.