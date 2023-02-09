Сейсмолог Хугербитс сообщил об изменениях в регионе после землетрясения в Турции

Ученый из Нидерландов Фрэнк Хугербитс заявил об изменениях в распределении сейсмического напряжения в Малой Азии после землетрясения в Турции.

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Серия мощных землетрясений в Турции повлекла за собой значительные изменения в распределении сейсмического напряжения в малоазиатском и ближневосточном регионах. Об этом заявил специалист из Нидерландов Фрэнк Хугербитс.

«Сильные землетрясения в Центральной Турции вызвали значительные изменения в распределении напряжений по всему региону», - написал он в Twitter.

Отметим, что Хугербитс является членом научной организации SSGEOS, которая отслеживает влияние небесных тел на сейсмическую активность на Земле. Третьего февраля ученый предсказал мощные подземные толчки на территории Турции и Сирии, которые, по его словам, должны были произойти с 4 по 6 число.

«Рано или поздно в этом регионе (Юг-Центральная Турция, Иордания, Сирия, Ливан) произойдет землетрясение силой примерно 7,5», - предупредил он за три дня до катастрофы.

Напомним, что мощные землетрясения на территории Турции и граничащих с ней стран начались рано утром шестого февраля. Вскоре после этого толчки продолжились с нарастающей магнитудой. Согласно последним данным, которые опубликовало агентство Anadolu, в результате стихийного бедствия на территории республики погибли 12 391 человек.