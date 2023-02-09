Байден заявил, что отношения с КНР не ухудшились из-за сбитого США аэростата

Глава Белого дома ответил отрицательно на вопрос о нанесении серьезного ущерба взаимоотношениям США и Китая в связи со сбитым американцами над Атлантическим океаном аэростатом КНР.

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Президент США Джо Байден ответил отрицательно на вопрос об ухудшении отношений с Китаем из-за сбитого аэростата. Глава Белого дома прокомментировал инцидент в эфире телеканала PBS.

В беседе с ведущей он также уточнил, что не разговаривал с китайским лидером в связи с ситуацией с воздушным шаром, который американские военные приняли за разведывательный и сбили над Атлантическим океаном спустя два дня после обнаружения. Напомним, что в КНР осудили «силовую атаку» на аппарат гражданского характера.

«Я дал четко понять Си Цзиньпину, что мы целиком намерены конкурировать с Китаем, но не ищем конфликта с ним. Это остается актуальным до сих пор», - вспомнил он свой разговор с главой КНР.

После того, как аэростат был сбит, ВМС США опубликовали кадры его поднятия из воды. Он был обнаружен неподалеку от берегов Южной Каролины. В ответ на это китайский дипломат попросил вернуть метеозонд КНР.