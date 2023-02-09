Количество погибших при землетрясении в Сирии возросло до 1 347 человек

По последним данным, в результате землетрясения в Сирии 2 295 человек получили травмы различной степени тяжести.

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В Сирии погибли 1 347 человек в результате землетрясения и пострадали 2295 человек. Об этом сообщил министр здравоохранения САР Хасан аль-Габаш.

«Число жертв землетрясения увеличилось до 1347, пострадавших — до 2295», — заявил министр в ходе пресс-конференции транслируемой на канале Al Ekhbariya.

Стихия нанесла серьезный ущерб и Турции, и Сирии. Разрушены и повреждены тысячи зданий. Около 10 000 спасателей и более 200 единиц техники задействовано сейчас в операции по высвобождению людей из под обломков. Российские военнослужащие продолжают ликвидировать последствия землетрясения и помогают разбирать завалы в провинции Латакия.

Напомним, российские военные раздали гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясений жителям Сирии. Местные жители получили медикаменты и продукты питания.