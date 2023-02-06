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Спасти как можно больше: как спасатели в Турции достают детей из-под завалов

Тимур Шерзад
Алексей Кошкин
18:37 06.02.2023
Землетрясение, случившееся в Турции, унесло жизни более тысячи человек. Разбор последствий стихии продолжается.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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Около 10 тысяч спасателей и более 200 единиц техники задействовано сейчас в Турции в операции по вызволению людей из-под обломков. С момента первого землетрясения прошло уже почти 14 часов. На счету каждая минута. 

Аплодисментами и спасенной жизнью завершается многочасовая работа спасателей и добровольцев в турецком городе Малатье. Маленькую девочку вытаскивают из-под завалов после землетрясения. Поисково-спасательные работы осложняются тем, что в Турции сейчас холодная погода. Разбирать груды искореженных стройматериалов, которые еще несколько часов назад были многоэтажными домами, приходится в основном вручную. Газ отключен, чтобы не было взрывов. Обогреваться рабочим и пострадавшим негде.

В другом юго-восточном турецком городе спасатели и особенно отец, помогавший им, не верят своему успеху. Маленькую девочку примерно трех-четырех лет достали из руин их дома целой и невредимой. Только ребенок весь «седой» - от облаков пыли волосы почти полностью белые.

Отец, обнимая дочь, звонит семье. А вот другого маленького мальчика передают его матери, которая успела спастись. От сильных эмоций даже мужчины не могут сдержать слез. Тут же медики и психологи успокаивают тех, кто еще не знает о судьбе близких, оказавшихся под завалами.

В Чукуровском районе Аданы из-под обломков разрушенного здания спасли мальчика. Среди обломков спасатели разглядели только лицо ребенка. Все тело мальчишки, как клещами, защемило кусками бетона. Спасатели вставляли деревянные распорки одну за другой, освобождая тело мальчика, чтобы его вытащить полностью без травм. Удалось! Его на носилках аккуратно подняли над головами и под аплодисменты отправили в больницу.

Спасателям приходилось обследовать и разбирать завалы еще в темноте, так как первый сильный толчок землетрясения произошел рано утром, до восхода солнца. В одном из городов удалось вытащить из-под обломков семилетнюю девочку. Под завалами она провела почти восемь часов. На руках ее, обессиленную, уносят в скорую.

В спасательных работах после землетрясения в Турции задействовано немало людей. Но рук все равно не хватает. Люди просят о помощи, в том числе и через соцсети.

Не осталась в стороне и Россия - президент Владимир Путин заявил, что страна готова оказать помощь Сирии и Турции в связи с землетрясением. Президент Турции Эрдоган ответил, что дает указания компетентным органам принять помощь российских спасателей

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