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Российские военные ликвидируют последствия землетрясения в Сирии

Семен Лавров
06:02 07.02.2023
Отряды военных российской группировки войск в Сирии продолжают разбирать завалы в провинции Латакия. Соответствующие указания дал министр обороны России Сергей Шойгу.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Военнослужащие российской группировки войск (сил) в Сирии продолжают оказывать помощь в ликвидации последствий серии мощных землетрясений. Сводные отряды с использованием специальной техники разбирают завалы в городах Алеппо, Хама и Латакия, а также в населенных пунктах Джебла, Стаму и Бустан-Эль-Баша.

В каждом месте проведения работ организовано дежурство врачебно-сестринских бригад из состава медицинского отряда специального назначения. К работам привлечены свыше 300 военнослужащих и 60 единиц военной и специальной техники.

Ранее глава Минобороны России Сергей Шойгу дал указания командующему российской группировки войск (сил) в Сирии по оказанию помощи в ликвидации последствий серии мощных землетрясений. Согласно последним данным, в результате природного бедствия в республике погибли более 700 человек.

Кроме того, россияне, служащие в рядах спасателей МЧС РФ, в настоящий момент работают в Турции. В этой стране в результате землетрясений погибли около трех тысяч человек. Известно также о почти 16 000 пострадавших.

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