Спасатели МЧС продолжают поиски россиян под завалами в Хатае

Поисково-спасательные работы не прекращаются ни на минуту.

© Фото: ТРК «Звезда»

Российские спасатели ведут поиски выживших в Хатае в Турции. За один день были извлечены из-под завалов трое местных граждан, поиски россиян продолжаются. Спасатели продолжают пробираться вглубь разрушенного здания. По словам МЧС России, работы не прекращаются ни на минуту.

До этого МЧС России сообщило, что в Антакье под завалами дома может находиться россияне: двое детей и женщина. На выручку им отправились из Кахраманмараша российские спасатели и обследовали уже четыре объекта.

За последние два дня специалисты провели обрушение семи слабоукрепленных домов для обеспечения безопасности поисков. Также для поисково-спасательных работ применяются беспилотные авиасистемы.

Напомним, согласно последним данным , общее число погибших в результате землетрясений в Турции выросло до 12 391, ранено более 63 тысяч человек. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган в связи с бедствием объявил национальный траур до 12 февраля.