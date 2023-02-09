Число погибших при взрыве газа в Новосибирске выросло до 12

Судьба еще троих человек остается неизвестной, рассказал собеседник ТАСС.

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Число погибших при взрыве газа в жилом доме в Новосибирске выросло до 12. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию экстренных служб.

Уточняется, что под завалами обнаружили еще двух погибших.

«Количество жертв взрыва достигло 12-ти», - сказал собеседник агентства.

По его словам, неизвестной остается судьба еще трех человек.

Утром в четверг в пятиэтажном жилом доме на улице Линейной в Новосибирске произошел взрыв газа. В результате частично рухнули два подъезда.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). В рамках расследования задержаны два жителя Омской области, которые проводили работы по обслуживанию газовых плит в доме несколько дней назад.