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Работы по спасению людей из-под завалов в Новосибирске сняли максимально близко

Анна Назайкина
16:50 09.02.2023
По последним данным, число погибших при взрыве газа увеличилось до семи.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»
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Корреспонденту «Звезды» удалось подобраться на максимально близкое расстояние к пятиэтажке в Новосибирске, где произошел взрыв газа.

В настоящий момент там продолжаются спасательные работы. Сотрудники экстренных служб пытаются обнаружить людей, которые еще могут оставаться под завалами.

Глава МЧС Александр Куренков сообщил, что президент России Владимир Путин держит на контроле ситуацию с ЧП в Новосибирске, ему докладывает губернатор региона Андрей Травников.

По последним данным, в результате этих трагических событий погибли семь человек, еще одиннадцать человек пострадали.

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