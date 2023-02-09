Шойгу выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего председателя Совета министров РСФСР Силаева

Сергей Шойгу заявил, что Иван Силаев был всеми уважаем, а также охарактеризовал усопшего как талантливого организатора и истинного патриота.

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Министр обороны России Сергей Шойгу выразил соболезнования в связи с кончиной бывшего председателя Совета министров РСФСР Ивана Силаева.

«Выражаю глубокие соболезнования в связи с кончиной Героя Социалистического Труда Ивана Степановича Силаева. Это был достойный, всеми уважаемый человек, талантливый организатор, истинный патриот. Отдав многие годы своей жизни авиационной промышленности, он внес колоссальный вклад в укрепление обороноспособности нашего государства», - говорится в сообщении.

Сергей Шойгу сообщил, что с теплотой и гордостью вспоминает свою работу в правительстве РСФСР под руководством Силаева. Также он отметил роль Ивана Силаева в том, что он дал путевку в жизнь российскому Корпусу спасателей.

Ранее министр обороны России заявил, что его ведомство разрабатывает спутниковую систему всепогодного зондирования Земли - она поспособствует повышению боевой эффективности войск.