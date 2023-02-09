Умер экс-председатель Совета министров РСФСР Иван Силаев

© Фото: Юрий Сомов, РИА Новости

Ушел из жизни бывший председатель Совета министров РСФСР Иван Силаев, занимавший этот пост в 1990-91 годах. Ивану Степановичу было 92 года.

«8 февраля на 93-м году жизни скончался Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской премии, директор Нижегородского авиастроительного завода "Сокол" в 1970–1974 гг. Иван Степанович Силаев», - говорится на сайте Объединенной авиастроительной корпорации.

Силаев поступил на работу в Горьковский авиазовод после окончания Казанского авиационного института в 1954 году. Прошел путь от мастера до главы предприятия. За время своей деятельности внес огромный вклад в развитие завода, принимал участие в строительстве и запуске новых участков, корпусов и производственных линий. С 1974 года Силаев работал в аппарате Министерства авиапромышленности СССР. Причина смерти Ивана Силаева не называется.

В прошлом году стало известно о кончине политика и одного из ближайших соратников Бориса Ельцина на старте его президентства Геннадия Бурбулиса. Политика не стало на 77-м году жизни. В числе прочего, Бурбулис известен тем, что принимал участие в подписании Беловежских соглашений со стороны РСФСР.