Болгария не одобрит введение санкций ЕС в отношении ядерной энергетики России

Болгарский президент Румен Радев отметил, что рестрикции в сфере ядерной энергетики напрямую повлияют на энергетику страны.

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Власти Болгарии наложат вето на возможные ограничительные меры стран Европейского союза против российского ядерного сектора. Такое заявление сделал президент страны Румен Радев.

«Болгария не может одобрить возможные европейские санкции против России в области ядерной энергетики, поскольку они напрямую коснутся нашей энергетики. Поэтому если дело дойдет до этого, то Болгария наложит вето», - приводит его слова местная радиостанция BNR.

Ранее высокопоставленный европейский источник сообщил, что Евросоюз активно обсуждает введение рестрикций на поставки ядерного топлива из России в рамках подготовки десятого пакета санкций, однако пока какой-либо компромисс достигнут не был.

В конце января премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна наложит вето на возможные санкции стран Европейского союза в отношении ядерного сектора России. Он отметил, что Будапешт не допустит введения ограничительных мер, которые еще больше увеличивают инфляцию.

Кроме того, министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал международное сообщество отказаться от санкционной политики и прийти к диалогу на условиях взаимного уважения. Он призвал искать дипломатические способы решения конфликтов и не усугублять ситуацию блокадой и санкциями.