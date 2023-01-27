Венгрия введет запрет на санкции Евросоюза против российского ядерного сектора

Глава венгерского правительства отметил важность цен на энергоносители и заявил о недопущении введения рестрикций, которые еще больше увеличивают инфляцию в стране.

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Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что страна наложит вето на возможные санкции стран Европейского союза в отношении ядерного сектора России. Он отметил, что Будапешт не допустит введения ограничительных мер, которые еще больше увеличивают инфляцию.

«Самое важное тут - цена на энергию. Поэтому мы не позволим осуществиться плану распространить санкции и на ядерную энергетику», - сказал глава правительства в эфире Kossuth Radio.

Ранее венгерский премьер заявил, что европейским политикам не хватает смелости, чтобы признать санкции против России ошибкой. Орбан добавил, что хотел бы повлиять на Брюссель в принятии этого решения, но у Будапешта нет такой возможности. По его словам, Венгрия способна лишь «тормозить» разрушительные процессы, которые запускают более крупные европейские страны.

Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто призвал международное сообщество отказаться от санкционной политики и прийти к диалогу на условиях взаимного уважения. Глава венгерского внешнеполитического ведомства отметил, что «политика, основанная на блокадах и санкциях, становилась все более безуспешной с точки зрения собственных целей и только приносила трудности и страдания людям, которые на самом деле ничего не могли сделать с причинами, по которым они были введены».