Орбан единственный не стал аплодировать Зеленскому на саммите ЕС в Брюсселе

Когда президент Украины появился в сопровождении главы Евросовета, премьер Венгрии почесал подбородок, а затем опустил руки.

© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: ТРК «Звезда»

Премьер-министр Венгрии Виктор Обран не стал аплодировать президенту Украины Владимиру Зеленскому перед совместной фотографией с лидерами Европейского союза.

Сегодня в Брюсселе стартовал саммит Европейского союза. В столицу Бельгии Зеленский прилетел из Парижа на одном самолете с французским коллегой Эммануэлем Макроном.

Когда президент Украины в сопровождении главы Евросовета Шарля Мишеля подошел к главам европейских стран, которые уже выстроились на подиуме для совместного фото, Орбан почесал подбородок, а затем опустил руки.

Ранее венгерский премьер неоднократно предупреждал европейские державы о том, что ЕС может оказаться в долговой яме из-за помощи Украине. Также он призывал пересмотреть санкции, введенные против России. Кроме того, он заявлял, что такие экономические рестрикции «ставят Европу на колени».

Будапешт с самого начала специальной военной операции РФ по защите Донбасса отказался поставлять Украине оружие.