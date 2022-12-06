Премьер Венгрии призвал пересмотреть антироссийские санкции

© Фото: Britta Pedersen, dpa, Globallookpress

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал к пересмотру антироссийских санкций и поддержал слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что для Евросоюза и США цена конфликта на Украине разная, невзирая на то, что они следуют одинаковым принципам.

«Президент Макрон прав: цена войны России и Украины не одинакова по обе стороны Атлантики. Если мы хотим, чтобы европейская промышленность выжила, то мы должны быстро решить проблему европейского энергетического кризиса. Пришло время пересмотреть санкции», - написал Орбан у себя в Twitter.

Напомним, Эммануэль Макрон заявил, что в отношениях Соединенных Штатов Америки и Европы есть «рассинхронизация», при этом президент США Джо Байден и его администрация «очень привязаны к Европе». Французский лидер объяснил это явление ценами на энергоносители.