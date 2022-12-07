Орбан заявил что ЕС может оказаться в долговой яме из-за помощи Украине

Будущее Евросоюза, подчеркнул премьер-министр Венгрии, не должно строиться на «огромных кучах долга».

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Евросоюз может оказаться в долговой яме из-за необдуманной помощи Украине. Так считает премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

Он отметил, что слухи о наложении вето на поддержку Киева в размере 18 миллиардов евро являются дезинформацией. Будапешт, по словам политика, готов помочь Украине.

Орбан высказался против решения этой проблемы за счет увеличения долга. Премьер-министр подчеркнул, что будущее должно строиться на сильных государствах, а не на «огромных кучах долга».