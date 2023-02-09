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Володин: ООН должна судить тех, кто причастен к подрыву «Северных потоков»

Максим Крюков
15:37 09.02.2023
Председатель Госдумы РФ заявил, что ООН должна призвать к трибуналу организаторов и исполнителей диверсии на трубопроводах.
Володин: ООН должна судить тех, кто причастен к подрыву «Северных потоков»
© Фото: Екатерина Аверьянова, ТРК «Звезда»
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Организация Объединенных Наций должна призвать к ответственности тех, кто организовал диверсии на «Северных потоках». Об этом заявил председатель Государственной думы РФ Вячеслав Володин после опубликованного расследования американского журналиста Сеймура Херша о причастности военных США и Норвегии к подрыву газопроводов.

«Пускай ООН занимается и думает о том, как привлечь к трибуналу и судить и Байдена, и тех, кто развязал войну, кто взрывает газопроводы, инфраструктуру», - сказал он.

Кроме того, спикер выступил с призывом к Организации оценить действия американских властей, а также поднять вопрос об ответственности тех, «кто развязал войну в Афганистане, Сирии, Ливии, Ирак уничтожил».

«Весь мир становится заложником действий Байдена, его приспешников. Посмотрите, что на Украине происходит, вдумайтесь. Если они берут и подрывают газопроводы, которые должны топливо подать, особенно в канун зимы, в европейские города, и идут на такие поступки, они завтра применят любое оружие», - отметил Володин.

Он также подчеркнул, что «взрывы звучали бы у нас под окнами», если бы Россия не начала специальную военную операцию.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после статьи лауреата Пулитцеровской премии об аварии на «Северных потоках» заявил, что мир должен узнать правду. По мнению представителя Кремля, подобные материалы свидетельствуют о необходимости открытого международного расследования.

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