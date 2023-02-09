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Одесский хлебозавод переименует Потемкинский батон в Гетманский

Максим Крюков
14:53 09.02.2023
О решении руководства Одесского хлебокомбината сообщила пресс-служба предприятия.
Одесский хлебозавод переименует Потемкинский батон в Гетманский
© Фото: Алексей Майшев, РИА Новости
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Одесский хлебозавод №4 на Украине в рамках политики «дерусификации», проводимой киевским режимом, принял решение переименовать батон Потемкинский в Гетманский. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

«Проводим работу по изменению названия батона Потемкинского на батон Гетманский», - говорится в сообщении, опубликованном на странице завода в Facebook* (соцсеть принадлежит Meta*, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

В 2022 году киевские власти начали бороться со всем, что связано или напоминает о российской и советской истории и культуре. Одним из последних изменений стало переименование ряда улиц в городе Первомайский Харьковской области. Так, улица Пушкина стала улицей Григория Сковороды, улица Ломоносова превратилась в Академическую, а Тургенева - в Литературную. Досталось также улицам Ивана Мичурина, Владимира Комарова и Юрия Гагарина.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова иронично прокомментировала действия украинских властей по переименованию улиц в стране. Она заявила, что киевские власти собираются узаконить борьбу с сотнями названий улиц, получивших наименование в честь великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. По ее мнению, на Украине может наступить такой момент, когда начнут избавляться и от Николая Васильевича Гоголя, который уважал русскую культуру.

* Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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