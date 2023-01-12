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«Кто такой Пушкин по сравнению с Бандерой?»: Захарова о переименовании улиц на Украине

Анна Назайкина
12:13 12.01.2023
По ее мнению, на Украине может наступить такой момент, когда и Гоголя начнут «вымарывать» из украинской истории.
© Видео: ТРК «Звезда» © Фото: Artur Widak, ZUMAPRESS.com, GlobalLookPress
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Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова иронично прокомментировала действия украинских властей по переименованию улиц в стране.

Она заявила, что киевские власти собираются узаконить борьбу с сотнями названий улиц, получивших наименование в честь великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.

«Ну конечно, если выбирать между Бандерой и Пушкиным - Пушкин проигрывает. Очевидно. Ну кто это Александр Сергеевич по сравнению с Бандерой?» - сыронизировала она.

По ее мнению, на Украине может наступить такой момент, когда начнут избавляться и от Николая Васильевича Гоголя, который уважал русскую культуру.

«Я думаю, что недалек тот час, когда и Гоголя будут точно так же вымарывать из истории Украины... и сбивать его барельефы, сносить ему памятники», - заявила дипломат.

Ранее, 27 декабря, бюст Пушкина был снят с фасада Музыкально-драматического театра в Черновцах. А несколькими днями ранее разломали на части последний памятник поэту.

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