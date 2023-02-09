Уоллес назвал нереалистичным предложение Джонсона о передаче Украине 100 истребителей

Поставка самолетов могла бы занять месяцы, а потому Лондон сосредоточен на передаче других вооружений, отметил министр.

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Великобритания не будет немедленно передавать Украине истребители. Об этом заявил министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес.

«Сначала необходимо признать, что это не та срочная ситуация, когда к вам приходят и говорят: "Посмотрите (что у вас есть. - Прим. ред.) и передайте целую партию самолетов"», - прокомментировал он призывы президента Украины к поставкам истребителей.

Министр подчеркнул, что поставка истребителей могла бы занять несколько месяцев, а потому Лондон фокусируется на поставках других средств защиты воздушного пространства, в частности, ракет большей дальности и беспилотников.

Предложение бывшего премьер-министра Бориса Джонсона поставить Украине 100 истребителей Eurofighter Typhoon («Еврофайтер Тайфун») Уоллес считает нереалистичным, так как у Британии есть много обязательств в рамках НАТО и необходимость защищать собственную территорию. По его словам, для этого также потребовалось бы запросить разрешение Германии, Испании и Италии, которые участвуют в производстве «Тайфунов».

Ранее один из членов британского правительства заявил, что у королевства «нет гребаных самолетов» для передачи Украине. Перед этим премьер-министр Риши Сунак поручил Уоллесу изучить вопрос возможной передачи истребителей Киеву.