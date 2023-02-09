Минздрав: пять человек, включая ребенка, погибли в результате взрыва газа в Новосибирске

© Видео: МЧС РФ © Фото: ГУ МЧС России по Новосибирской области

В результате взрыва газа в Новосибирске и последовавшего за ним частичного обрушения конструкций пятиэтажного дома погибли пять человек, включая ребенка. Об этом пишет РБК со ссылкой на региональный Минздрав. На месте продолжаются работы по разбору завалов.

Недавно спасатели обрушили фрагменты верхних этажей, так как они опасно нависали и создавали угрозу работающим внизу спасателям и технике. Ранее губернатор региона Андрей Травников назвал нарушение правил эксплуатации газового оборудования основной версией трагедии на Линейной улице.

Инцидент произошел утром 9 февраля. По словам очевидцев, мощный взрыв прогремел, когда было еще темно. Женщина, живущая в одном из соседних домов, рассказала, что в тот момент собиралась выйти на улицу с собакой. Когда она подошла к горящему дому, то увидела бегущих навстречу людей. У многих на руках были плачущие дети и немного вещей. Как сообщил мэр города Анатолий Локоть, в больницы доставлены 11 человек, еще 11 жильцов дома не могут найти.