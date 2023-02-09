В Новосибирске обрушили остатки верхних этажей дома, в котором взорвался газ
Спасатели обрушили нависающие конструкции верхних этажей жилого дома в Новосибирске. Это сделано для обеспечения безопасности проведения поисковых работ, сообщили в МЧС РФ.
Тем временем продолжается расследование причин трагедии. В качестве основной версии рассматривается нарушение правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования. Об этом заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
«Основная версия - это нарушение правил обслуживания, эксплуатации газового оборудования. А кто в этом виновен - следственные органы разберутся», - сказал Травников в интервью каналу «Россия 24».
Взрыв газа произошел около 08.00 в четверг, 9 февраля. В результате обрушились два подъезда жилого дома по улице Линейной. На место сразу прибыли медики и пожарные. Из-под обломков извлекли тела пяти человек, включая двухлетнего ребенка, пишет «Интерфакс».