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В Новосибирске обрушили остатки верхних этажей дома, в котором взорвался газ

Ян Брацкий
12:08 09.02.2023
В качестве основной версии причин взрыва в Новосибирске рассматривается нарушение эксплуатации газового оборудования.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
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Спасатели обрушили нависающие конструкции верхних этажей жилого дома в Новосибирске. Это сделано для обеспечения безопасности проведения поисковых работ, сообщили в МЧС РФ.  

Тем временем продолжается расследование причин трагедии. В качестве основной версии рассматривается нарушение правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования. Об этом заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

«Основная версия - это нарушение правил обслуживания, эксплуатации газового оборудования. А кто в этом виновен - следственные органы разберутся», - сказал Травников в интервью каналу «Россия 24». 

Взрыв газа произошел около 08.00 в четверг, 9 февраля. В результате обрушились два подъезда жилого дома по улице Линейной. На место сразу прибыли медики и пожарные. Из-под обломков извлекли тела пяти человек, включая двухлетнего ребенка, пишет «Интерфакс».

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