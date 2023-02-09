В стране и мире В Новосибирске обрушили остатки верхних этажей дома, в котором взорвался газ Ян Брацкий В качестве основной версии причин взрыва в Новосибирске рассматривается нарушение эксплуатации газового оборудования. © Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ Читайте нас на: Спасатели обрушили нависающие конструкции верхних этажей жилого дома в Новосибирске. Это сделано для обеспечения безопасности проведения поисковых работ, сообщили в МЧС РФ. Тем временем продолжается расследование причин трагедии. В качестве основной версии рассматривается нарушение правил обслуживания и эксплуатации газового оборудования. Об этом заявил губернатор Новосибирской области Андрей Травников. «Основная версия - это нарушение правил обслуживания, эксплуатации газового оборудования. А кто в этом виновен - следственные органы разберутся», - сказал Травников в интервью каналу «Россия 24». Взрыв газа произошел около 08.00 в четверг, 9 февраля. В результате обрушились два подъезда жилого дома по улице Линейной. На место сразу прибыли медики и пожарные. Из-под обломков извлекли тела пяти человек, включая двухлетнего ребенка, пишет «Интерфакс». Экспертное мнение и аналитика